Mauro Icardi è stato riscattato dal Paris Saint-Germain. Intesa ormai raggiunta, restano da limare gli ultimi dettagli ma l'ufficialità è a un passo. Per l'Inter si tratta di un'operazione da 50 milioni di euro più 7 di bonus facilmente raggiungibili. Il club parigino ha ottenuto uno sconto, considerando i 70 milioni del riscatto.

I numeri di Icardi al Psg

La stagione calcistica in Francia si è interrotta in anticipo a causa dell'epidemia Covid-19: il titolo è stato assegnato al Psg, che dopo 28 giornate di campionato guidava la classifica nonostante avesse una partita in meno (27 partite disputate, di cui 22 vinte e 3 perse. Mauro Icardi in campionato ha realizzato 12 reti (una in meno di Neymar, mentre il capocannoniere Mbappé ne ha realizzate 18) e con la maglia del Psg ha anche segnato 5 gol in Champions. Ricordiamo che il club parigino ha superato gli ottavi di finale della massima competizione europea ribaltando il Borussia Dortmund con un 2-0 lo scorso 11 marzo, dopo che all'andata i tedeschi si erano imposti per 2-1. Centrati i quarti di finale, che probabilmente si giocheranno in gara secca in campo neutro, Icardi potrebbe rivedere nerazzurro, visto che tra le possibili avversarie ancora in corsa per il trofeo c'è l'Atalanta del connazionale Papu Gomez.