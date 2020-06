Il centrocampista del Barcellona tra ritorno in campo e futuro: "Sto bene, posso giocare per anni ad alti livelli, lo dice il Gps. Conte? Sa che sono un vincente e che può fidarsi di me. Al Barcellona mi sento apprezzato e ho ottimi compagni di squadra. Ma se non mi sentirò importante..." NAPOLI-INTER: IL PREPARTITA LIVE

Ha compiuto 33 anni durante il lockdown e ora Arturo Vidal non vede l'ora di tornare in campo. In un'intervista concessa a El Periodico, il centrocampista cileno del Barcellona ha parlato delle sue sensazioni sulla tenuta fisica: "Durante la quarantena ho fatto due allenamenti al giorno. Non ero solo - le sue parole - mi supportava il mio preparatore personale, Juan Ramírez, e inoltre due miei amici che erano venuti a trovarmi sono rimasti da me in quarantena. Questo mi ha fatto lavorare più serenamente. Però è stata una brutta esperienza. Nessuno se lo aspettava, speriamo che una simile pandemia non si verifichi più".

"Altri 3-4 anni ad alti livelli. Voglio sentirmi importante" Vidal ha parlato del suo futuro, andando oltre la fine della stagione 2019/20: "Ho 33 anni, ma allenandomi bene sento di poter giocare altre tre o quattro stagioni ai massimi livelli. I dati del Gps parlano per me. Restare al Barcellona? Dobbiamo giocare ancora due mesi e ora ci concentriamo su quelli. Qui sono felice e ho degli ottimi compagni di squadra, ma io voglio sentirmi importante. Altrimenti dovrò cercare altro per proseguire la mia carriera". Messaggio chiaro all'ambiente: "Mi piace giocare, magari non tutte le partite, ma quelle più difficili e importanti per vincere i titoli. A Barcellona allo stadio e in strada le persone mi fanno sentire molto apprezzato, la mia famiglia è felice e ho ottimi compagni di squadra".

"Con Conte ottimo rapporto. Non sono merce di scambio" Inevitabile parlare anche dell'Inter, dove in panchina c'è Antonio Conte che lo ha allenato dal 2011 al 2014 alla Juventus: "Abbiamo un ottimo rapporto, il mister sa che sono un vincente e che può fidarsi di me - spiega Vidal - mi piace quando le persone si fidano di me". Quando gli chiedono se può rientrare nell'eventuale operazione per il passaggio di Lautaro al Barcellona, il cileno non ha dubbi: "Non mi sento una merce di scambio perché non sono un ragazzino, anzi ho una carriera molto importante. Non posso pensare al mercato ogni volta che esce qualche voce sul mio conto, altrimenti impazzirei".