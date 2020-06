Paulo Dybala è pronto a recitare un ruolo di primissimo piano nella volata finale della stagione, a partire dalla finale di Coppa Italia in programma contro il Napoli mercoledì. Poi sarà il turno del campionato, con dodici gare da giocare per mettere le mani sullo scudetto, che sarebbe il quinto della sua carriera. Sullo sfondo il discorso legato al rinnovo del contratto, in scadenza nell'estate del 2022. Le richiesta del giocatore sono necessariamente importanti, dal momento che fino ad ora ha sempre ricevuto parole splendide da parte di tutti. L'attaccante argentino, 13 gol e 12 assist in 35 partite stagionali, vuole che siano trasformate in fatti concreti, alla luce anche di certi ingaggi all'interno dello spogliatoio superiori al suo. Tuttavia Dybala è considerato il simbolo della Juventus e la sua intenzione è chiara: vuole restare a Torino. La scadenza dell'attuale accordo non è comunque più così lontana. Più si avvicina e più il giocatore "acquista" potere in merito al rinnovo. Dybala, arrivato in bianconero nel 2015 dal Palermo, ha alle spalle 217 partite e 91 gol. La speranza è quella di poter far crescere ulteriormente questi dati.