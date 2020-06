Una stretta di mano a pochi giorni della ripartenza della Serie A, il modo migliore per concentrarsi solo sulle vicende di campo in questo finale di stagione. Dopo le frizioni dei mesi scorsi legate all’ingaggio e ai diritti di immagine, il Cagliari e Nahitan Nandez hanno raggiunto un accordo che ha accontentato entrambe le parti: il club sardo infatti ha adeguato l’ingaggio del centrocampista uruguaiano classe 1995 – che adesso andrà a guadagnare 1.5 milioni di euro a stagione – fissando la clausola rescissoria a 36 milioni di euro. Il calciatore, arrivato in Sardegna la scorsa estate dal Boca Juniors, andrà così a guadagnare di più e allo stesso tempo potrà in futuro lasciare Cagliari (sono diversi i club che lo seguono con attenzione) a un costo inferiore, visto che la clausola è stata abbassata a 36 milioni mentre prima – come affermato dal suo agente Pablo Bentancur nelle scorse settimane – era a 38 milioni. L’accordo totale tra il Cagliari e Nandez è stato raggiunto nella serata di mercoledì e verrà ratificato la prossima settimana. 23 presenze, 1 gol e 4 assist in questa Serie A, per Nahitan Nandez adesso è arrivato il momento di confermare sul campo la nuova fiducia riposta dal Cagliari.