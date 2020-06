Quali sono i trasferimenti di portieri italiani più costosi della storia? Li elenca Transfermarkt che ha stilato le 25 operazioni da numeri uno: il passaggio di Buffon alla Juventus resiste in vetta da quasi vent'anni e doppia il 2° in graduatoria, Viviano compare addirittura tre volte. Due i protagonisti meno noti in questa curiosa classifica