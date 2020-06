Un primo passo in avanti, verso la definizione di tutti gli accordi in scadenza al 30 giugno. La FIGC infatti ha emesso un comunicato in cui si stabilisce che i termini dei contratti dei calciatori in prestito con diritto o obbligo di riscatto si intendono prorogati fino al 31 agosto. Questa mossa regolarizza la posizione di 32 giocatori su 132. La maggior parte è costituita da giocatori in scadenza, prestiti esteri e prestiti secchi, per i quali sarà necessario un documento firmato che certifica l'intesa tra le parti nella proroga del contratto.

La situazione degli allenatori

Un discorso analogo vale per gli allenatori e i tecnici: gli accordi in scadenza al 30 giugno vanno rinnovati per i mesi a seguire con la sottoscrizione di un apposito modulo federale. Gli accordi di ridefinizione non sono impugnabili. La decorrenza dal 1° luglio 2020 di eventuali accordi preliminari è da intendersi posticipata al 1° settembre 2020.