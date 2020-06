Il club biancoceleste potrebbe davvero anticipare tutti e chiudere per il giovane difensore. L'Inter, che è sempre stata in pole, non ha intenzione di definire subito e la Juve è bloccata. Il Verona sarebbe poi pronto a puntare su Cetin

E' ricominciata la Serie A, ha fatto lo stesso il calciomercato. La novità delle ultime ore riguarda il giovane difensore del Verona Marash Kumbulla (classe 2000, 21 presenze in stagione). L'Inter, che è sempre stata in pole per l'affare incontrando il Verona e mantenendo vivi i contatti con gli agenti, nelle ultime ore ha visto cambiare lo scenario. I nerazzurri, infatti, non hanno fretta di chiudere e potrebbero inoltre non avere subito la liquidità necessaria per farlo, visto il rallentamento dell’operazione Lautaro-Barcellona. Stesso discorso per la Juventus, interessata ma bloccata. Ecco quindi che si è inserita prepotentemente la Lazio, che vuole provare ad anticipare tutti e definire anche grazie ai buoni rapporti che ci sono tra i due presidenti Lotito e Setti.