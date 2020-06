Atalanta-Lazio, dove vedere la partita in tv

Al Gewiss Stadium di Bergamo il big match tra Atalanta e Lazio: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

L'Atalanta è tornata alla grande dopo la lunga sospensione per il coronavirus, ripartendo con un netto 4-1 al Sassuolo. A distanza di tre giorni si gioca nuovamente a Bergamo, questa volta contro la Lazio, per il big match della 27^ giornata. I biancocelesti di Simone Inzaghi, per la prima volta in campo dal 29 febbraio scorso, vogliono ottenere una vittoria per restare a -1 dalla Juventus e tenere vivo il sogno scudetto. L'Atalanta di Gasperini, invece, punta a mantenere le pretendenti per il quarto posto a distanza di sicurezza.