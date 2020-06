Ha un nome e un cognome il primo assistito di Francesco Totti tesserato per la Roma. Con un post su Instagram l'ex capitano giallorosso ha ufficializzato l'ingresso nella sua scuderia di Riccardo Pagano, talentuoso centrocampista della squadra Under 16 della Roma. "É un grande piacere per la IT Scouting seguire il percorso di crescita di Riccardo Pagano, centrocampista della AS Roma e della Nazionale U16 - spiega un post su Instagram della CT10 Management, l'agenzia dell'ex attaccante - a te auguriamo il meglio per il futuro".