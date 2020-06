Un contratto in scadenza a giugno 2021 e un’intesa per prolungare che ancora non c’è e che dunque apre diversi scenari di mercato intorno al futuro di Arkadiusz Milik, attaccante polacco classe 1994 del Napoli. Sul giocatore hanno messo gli occhi diversi club, Juventus in testa: i bianconeri seguono con attenzione l’evolversi della vicenda contrattuale del numero 99 azzurro, che il club di De Laurentiis – per non perderlo a zero tra un anno – potrebbe decidere di cedere anche in questo mercato in caso di mancato accordo per il rinnovo. Per privarsi del polacco però il Napoli è disposto ad ascoltare solo offerte economiche importanti senza l’inserimento di nessuna contropartita tecnica. L’assenza di una clausola rescissoria nel contratto potrebbe complicare ancora di più la trattativa tra Juve e Napoli ed è proprio in questo scenario che prova a inserirsi l’Atletico Madrid.