Il 30 giugno si avvicina anche per l'Inter . E se da un lato arriverà a breve l'ufficialità di Hakimi, dall'altro i nerazzurri devono sistemare il problema prestiti. I diretti interessati sono due, ovvero Alexis Sanchez e Moses. Entrambi finiranno la Serie A, perché l'accordo per una prima estensione del prestito è stato trovato tanto con il Manchester United (da dove è arrivato il cileno) quanto con il Chelsea (che detiene il cartellino dell'esterno nigeriano). Non è altrettanto semplice il discorso Europa League, perché per il momento manca il sì definitivo per permettere ai due giocatori di restare fino alla fine di agosto. I due club inglesi (lo United è ancora in corsa per vincere il trofeo), infatti, si riserveranno qualche settimana di tempo per trovare un eventuale accordo con la società milanese

Destini diversi

Stesso presente, futuro probabilmente diverso. Moses, in ogni caso, saluterà l'Inter che si prepara appunto ad abbracciare Hakimi. Per il classe 1990, arrivato a gennaio, sei presenze in Serie A, tre in Coppa Italia e due in Europa League. Uno scenario diverso si potrebbe prospettare per Sanchez, giunto a Milano in estate. Per lui 19 presenze e un solo gol, complice però anche il brutto infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box per tre mesi. Il cileno potrebbe restare all'Inter anche per la prossima stagione. Marotta e Ausilio sono infatti al lavoro per trovare un'eventuale intesa per il rinnovo del prestito o l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante.