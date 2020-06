Arriva il via libera per la Lazio al tesseramento immediato di Gonzalo Escalante. Il centrocampista classe 1993, già bloccato dalla società biancoceleste per la prossima stagione, non ha infatti prolungato il proprio contratto in scadenza il 30 giugno con l'Eibar e non finirà la Liga 2019/20 con il club di cui è stato capitano. A comunicarlo, una nota ufficiale emessa dal club spagnolo, nella quale si legge che due dei sette contratti in scadenza non sono stati estesi fino al termine della stagione: quello appunto di Escalante e quello di Orellana. Il 27enne argentino concluderà quindi in anticipo la sua annata sul campo: una notizia che ha il sapore di un via libera per la Lazio, che ora potrà tesserare il calciatore, libero da ogni vincolo contrattuale. Per Escalante si tratterà di un ritorno in Italia, dopo aver vestito nella stagione 2014/2015 la maglia del Catania in Serie B con 26 presenze e una rete. Ora potrà confrontarsi con la Serie A.