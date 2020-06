Ancora in campo, vietato fermarsi perché c'è uno scudetto da inseguire. Dopo Atalanta e Fiorentina, la Lazio fa visita al Torino. Quattro i punti di distanza dalla Juventus: " Conta vincere, solo così possiamo fare la guerra ai bianconeri. La squadra ne è consapevole" . Queste le parole pronunciate a Sky nel pre partita da Igli Tare . Campo e mercato, sono ore calde anche per il direttore sportivo biancoceleste, alle prese con l'affare Kumbulla : "Il calciatore ci interessa, per questo ci siamo visti con il Verona - ha spiegato - si tratta di un profilo che può essere importante per i prossimi anni, ma è una trattativa ancora da sviluppare . Eravamo sicuri di non chiuderla giovedì (data dell'incontro ndr)".

"Per Milinkovic non sono arrivate offerte"

Per un obiettivo di mercato uno che, invece, lo è per altre squadre. Si tratta di Milinkovic Savic, protagonista di una stagione strepitosa. Sei gol e sette assist in 33 partite per il serbo, che si prepara alla volata finale: "Per lui non sono arrivate offerte - ribadisce sicuro Tare - l'importante, come ho sempre detto, è che i giocatori si sentano motivati nel giocare con noi. Se poi dovesse arrivare una proposta conveniente per lui e per il club, allora la ascolteremo volentieri. Negli anni però abbiamo dimostrato di mantenere i giocatori forti e di creare una squadra di prospettiva. Andare in Champions esige una qualità diversa, per questo dovremo essere bravi a fare un passo alla volta. Prima bisogna raggiungerla, poi faremo il punto con l'allenatore. Per tutti ora la Lazio è un punto di arrivo e non di partenza. Dovremo essere bravi a mantenere questo livello".