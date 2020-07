"Il Real Madrid prese Hakimi per qualche pallone"

Juan José Mayor era il direttore sportivo del Colonia Ofigevi, club dilettante da cui il Real Madrid prese Hakimi quando era ancora un bambino: "Era già fortissimo, non chiedemmo soldi per lui ma solo un po’ di attrezzatura. In Italia farà bene, ma prima o poi tornerà a casa" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

"Al Real Madrid non chiedemmo nulla per Hakimi, se non qualche attrezzatura che ci serviva per andare avanti. Da Madrid ci inviarono dei palloni": a raccontare questo e altri aneddoti è Juan José Mayor, la prima persona a credere nel talento dell'esterno marocchino, intervistato da gianlucadimarzio.com. Mayor all'epoca era direttore sportivo del Colonia Ofigevi, club del barrio Las Margaritas, 13 chilometri più a sud di Madrid. "Tutti a bocca aperta" Hakimi nel 2005 aveva soltanto sette anni, eppure già impressionava: "Si allenava con i ragazzi più grandi, a vederlo giocare rimanevano tutti a bocca aperta. Da noi faceva l'ala, saltava tutti palla al piede e segnava, con una velocità impressionante". Quindi lo notò un osservatore del Real Madrid, che decise di portarlo a Valdebebas: ben presto Hakimi venne aggregato alle squadre giovanili. "Ma il centro sportivo non era vicino, il padre fece molti sacrifici per accompagnarlo e seguirlo" ha detto Mayor.

A chi assomiglia? vedi anche Non solo Hakimi, tutti gli africani dell'Inter Il futuro più vicino è l'Inter, per Achraf Hakimi. I nerazzurri lo hanno acquistato dal Real Madrid per 40 milioni più 5 di bonus. "È madridista, voleva essere protagonista ma aveva capito che ora non avrebbe trovato spazio nel 4-3-3 che ha in mente Zidane", sostiene Mayor. Lo potrà essere sicuramente con la maglia dell'Inter: "Sono certo che migliorerà e farà bene in Italia. Non somiglia a nessun esterno del passato del club, Maicon e Zanetti erano più difensivi, Roberto Carlos segnava molto perché aveva un tiro impressionante. Achraf invece è un giocatore innovativo".