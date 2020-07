I numeri di Saelemaekers

Un rinforzo in prospettiva ma anche per il finale di stagione. L'esterno destro è in crescita e dopo aver giocato solo qualche breve spezzone tra Coppa Italia e campionato fino alla ripresa della Serie A, Pioli ha cominciato a dargli spazio. 22 minuti a Lecce e soprattutto 36 contro la Roma, con il belga in campo per quasi tutto il secondo tempo in cui i rossoneri hanno centrato una fondamentale vittoria in chiave Europa. Per Saelemaekers sei presenze totali in rossonero, uno score che sembra destinato a salire presto. Ora l'intesa prosegue anche nel lungo periodo.