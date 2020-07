Attaccante nigeriano classe 1998 di proprietà del Lille, Osimhen è tra gli obiettivi del Napoli per l'attacco. Il club francese ha fissato il prezzo per il suo cartellino: vale circa 70 milioni di euro. Il club azzurro attende una risposta dal giocatore, che intanto ha visitato la città, e si prepara a offrire 50 milioni più il cartellino di Ounas

Ha un prezzo il cartellino di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille entrato nella lista degli obiettivi di mercato del Napoli. Il club francese valuta infatti il giocatore classe 1998 circa 70 milioni di euro. Una cifra rilevante, per un giocatore che in 38 partite nella stagione 2019/2020 con la maglia del Lille ha segnato 18 reti e servito 6 assist tra Ligue 1, coppe nazionali e Champions League: numeri ottenuti giocando da attaccante centrale, in un assetto offensivo con due ali e un trequartista alle sue spalle.

Osimhen, ex di Wolfsburg e Charleroi, ha visitato Napoli nella giornata di martedì e successivamente è stato a Capri dove ha con ogni probabilità incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis, un modo per convincersi ancora di più che il progetto azzurro è quello giusto per la sua crescita. Veloce e bravo ad attaccare la profondità, oltre che molto concreto, l'attaccante del Lille potrebbe essere il nome giusto per l'attacco degli azzurri. Il Napoli attende una risposta dal giocatore, che compirà 22 anni il prossimo 29 dicembre, ma intanto per il suo cartellino sarebbe pronto a offrire 50 milioni più bonus oltre al cartellino di Adam Ounas, oggi in prestito al Nizza e valutato tra i 15 e i 20 milioni.