L'attaccante svedese parla del suo futuro dopo il 4-2 alla Juve: "Sono contento di giocare, mi dispiace per i tifosi perché potevano vedere me dal vivo e potrebbe essere l’ultima volta. Se non faccio la differenza non mi piace. Non sono qua per essere una mascotte, ma per portare risultati, aiutare compagni club e tifosi" MILAN-JUVE 4-2: GOL E HIGHLIGHTS. VIDEO

Dall'infortunio al polpaccio al ritorno in campo, con due gol in due partite tra Lazio e Juve e un ruolo centrale nel gruppo. C'è stata anche la firma di Zlatan Ibrahimovic nella rimonta per 4-2 del Milan contro i bianconeri di Maurizio Sarri: "Sono vecchio, non è un segreto, ma l'età è solo un numero - le sue parole a Dazn - sto facendo buoni allenamenti, sto gestendo i ritmi e oggi ho giocato di più rispetto a quanto fatto contro la Lazio. Sto bene e cerco di aiutare la squadra in ogni modo". Dopo la sostituzione Ibra è rimasto in panchina a sostenere la squadra, come successo sabato scorso all'Olimpico di Roma. L'attaccante svedese commenta il suo atteggiamento con una battuta: "Sono presidente, allenatore e giocatore, tutto insieme, ma mi pagano solo per un ruolo". E una certezza, pronunciata con il sorriso: "Se fossi stato qui dal primo giorno avremmo vinto lo scudetto".

"Possono essere le ultime volte che i tifosi mi vedono" leggi anche Rangnick al Milan, carta bianca e 75 mln di budget Con il contratto in scadenza al 31 agosto, Ibra parla anche di futuro: "Resto? Vediamo. C'è ancora un mese per divertirmi poi succedono cose che non possiamo controllare. Noi facciamo il nostro e siamo dei professionisti. Sono contento di giocare, mi dispiace per i tifosi perché potevano vedere me dal vivo e potrebbe essere l’ultima volta. In che senso? Basta leggere tra le righe". Non si nasconde, Ibra: "La situazione con gli stadi vuoti è strana. Peccato essere senza tifosi, se oggi fosse stato sold out a San Siro sarebbe stato bello, si potevano divertire con noi".