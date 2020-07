I big del Barcellona "chiamano" Lautaro Martinez. Dopo le parole di Leo Messi, adesso è Luis Suarez a elogiare le qualità dell’attaccante dell’Inter, da tempo nel mirino del club blaugrana. "Lautaro è un grandissimo giocatore. Sta giocando ad altissimo livello nell’Inter. Non è facile arrivare in Italia dall’Argentina e mostrare tutto quello che ha fatto, in un calcio complicato come quello italiano. È giovane e se dovesse arrivare al Barça cercheremo di aiutarlo. Per adattarsi e per aiutarlo a sentirsi a suo agio", ha affermato Luis Suarez nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Sport. Parole importanti quelle dell’attaccante uruguaiano, che confermano come tutto l’ambiente Barcellona creda nelle qualità del calciatore dell’Inter.