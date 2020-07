L'ennesima grande stagione, un sogno Europa mai così vivo (ottavo posto a -4 dal Milan), un campionato che potrebbe regalare ancora tante soddisfazioni e il pensiero sempre vigile al mercato. Con un sogno che, in casa Sassuolo, ha un nome e cognome preciso. "Vorrei Chiellini. Giorgio è un campione e farebbe crescere velocemente tutti i nostri giovani. Sarei disposto a fargli tre anni di contratto e correrei volentieri anche il rischio di farmi portare via da lui pure la scrivania da amministratore delegato", ha ammesso in un’intervista rilasciata a Tuttosport Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Bianconeri prossimi rivali in campionato, ma possibili alleati sul mercato: "​Kaio Jorge in sinergia con la Juve? Non credo. Detto questo, con la società bianconera abbiamo ottimi rapporti. Se ci sarà la possibilità, faremo qualche operazione. Hanno tanti giovani interessanti. Battere la Juve? Io ci credo in un risultato positivo. Siamo in forma e non ci poniamo limiti", ha aggiunto Carnevali.