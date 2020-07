Se da una parte l'Inter si concentra sul campo, con l'obiettivo di conquistare il secondo posto in classifica e provare a dare ancora fastidio alla Juventus in questo finale di campionato, dall'altra la dirigenza nerazzurra comincia a pensare alla squadra del futuro. Formazione che non prescinderà dalla presenza di Lautaro Martinez, come ha confermato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta. L'interessamento del Barcellona per l'attaccante argentino è reale, ma il dirigente nerazzurro non sembra essere preoccupato, forte della voglia di Inter del calciatore: "Le voci sul Barcellona si perdono nel vuoto, quello che contano sono i fatti. E' un nostro giocatore, che non ha mai manifestato la volontà di andare via, e un ragazzo serio che non si lascia condizionare da queste sirene. Ha avuto un periodo di involuzione, ma nelle ultime settimane sta risalendo la china e dimostrando le sue qualità".