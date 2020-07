Si lavora per estendere il prestito dell'attaccante cileno per tutta la durata dell'Europa League: pronto l'inserimento di una penale per provare a convincere lo United, che i nerazzurri potrebbero affrontare solo nella finale della competizione

Prolungare il prestito di Alexis Sanchez fino al termine dell’Europa League inserendo una penale nel caso in cui l’Inter sfidasse in finale il Manchester United, società proprietaria del cartellino dell’attaccante cileno. È questa l’ultima idea alla quale sta lavorando il club nerazzurro che, dopo aver ottenuto il sì per prolungare il prestito del calciatore per tutta la durata della Serie A 2019/2020 – nel comunicato ufficiale si legge che il contratto di prestito di Alexis sarà esteso fino al termine della prima settimana di agosto, dunque anche per l’ottavo di finale di Europa League che vedrà la squadra di Conte affronterà il Getafe il 5 agosto in gara secca – lavora adesso per avere Sanchez a disposizione anche per le eventuali fasi finali di Europa League.