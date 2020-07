La Juventus pensa alla lotta scudetto ma anche al mercato. Un occhio ai campioni, un altro a chi potrà diventarlo. I bianconeri hanno preso contatti per il giovane 2002 Lazar Samardzic , trequartista offensivo di piede mancino dell' Hertha Berlino che ha già giocato tre partite in Bundesliga, per un totale di 39’. Ben 14 gol, 9 assist in 16 partite con l’U-19, squadra in cui indossa la maglia numero 10. E’ una delle rivelazioni della Bundesliga di quest’anno e su di lui c’è anche il Barcellona . Nel 2019 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2002 stilata dal The Guardian. Il suo soprannome: «Laki».

Era stato vicino al Milan

Centrocampista moderno con spiccate doti offensive, Samardzic gioca prevalentemente da trequartista ma talvolta viene impiegato anche come playmaker. Dotato di una buona visione periferica, è molto dinamico e predilige un tipo di gioco più "verticale". Ha esordito in prima squadra il 22 maggio nella vittoria per 4-0 nel derby contro l'Union Berlino. Un giusto premio per chi, un anno prima, aveva segnato 40 gol con l'U17. Il modo migliore per reagire ad un brutto infortunio al ginocchio, che nel 2018 lo aveva tenuto fermo per sei mesi. Piccola curiosità: a gennaio Maldini ha provato a portarlo al Milan, incontrando il ragazzo e il suo entourage. In patria molti lo paragonano a Ozil per movenze e giocate, ad altri invece ricorda James Rodriguez.

Intanto la Juve U23 apetta Pirlo

Nel frattempo, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Juventus ha salutato Fabio Pecchia, che in questa stagione ha guidato la formazione Under 23 in Serie C. Il suo successore sarà Andrea Pirlo, che insieme a Roberto Baronio (in qualità di vice allenatore) inizierà così la sua carriera in panchina. Accordo totale raggiunto nelle scorse ore tra le parti.