Poche parole, inaspettate. Ma concetto che non lascia spazio a interpretazioni: André Schurrle lascia il mondo del calcio e lo fa ad appena 29 anni. I motivi che lo hanno portato alla decisione li svela lui stesso in un’intervista rilasciata a Der Spiegel: "L’idea di lasciare il calcio stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre meno. Devi sempre giocare un certo ruolo per sopravvivere nel business, altrimenti perderai il lavoro e non ne otterrai uno nuovo. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico", le sue parole. E pensare che quello di André Schurrle, esterno offensivo 1990 che nell’ultima stagione ha giocato in prestito allo Spartak Mosca nonostante cartellino fosse di proprietà del Dortmund, è stato anche un nome valutato dal Benevento: tenativo ambizoso, un’idea per rinforzare l’attacco di Pippo Inzaghi che però non si è concretizzata.