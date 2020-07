L’Inter lo ha praticamente blindato raggiungendo nei giorni scorsi un accordo per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2022: intesa raggiunta senza problemi di natura economica, con Sebastiano Esposito – assistito dal suo nuovo agente Federico Pastorello – che ha deciso di legarsi sempre più alla società nerazzurra. Che adesso, però, valuta con attenzione quale sia la scelta migliore per il futuro del suo giovane attaccante. Sul baby talento classe 2002 sono in tanti ad aver messo gli occhi in vista della prossima stagione e nelle ultime ore c’è da registrare anche il tentativo concreto da parte del Monza, club neopromosso in Serie B, che lo vorrebbe in prestito.