Il ds rossonero ha parlato a Sky esaltando Donnarumma, alla sua presenza n.200 in rossonero: "Bisogna cercare di costruire la storia, il presente e il futuro del Milan su di lui". Per quanto riguarda Ibra, Massara chiarisce: "Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per poter proseguire: ha trasformato la squadra come mentalità, qualità e carisma"

Il Direttore Sportivo del Milan Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Sassuolo-Milan affrontando i temi più caldi di mercato che orbitano attorno al club rossonero.

Donnarumma, 200 presenze con la maglia del Milan

Massara ha sottolineato la centralità di Gigio nel progetto rossonero: "Dobbiamo celebrare un traguardo davvero prodigioso, tanto più se ottenuto a 21 anni, è veramente un giocatore fantastico, sul quale bisogna cercare di costruire la storia, il presente e il futuro del Milan".

Ibra, nessun malumore

Su Zlatan e i presunti malumori per qualche cambio di troppo, il ds rossonero ha spiegato che è stato sollevato un mini-caso inesistente: "Ibrahimovic è concentrato e determinato per fare la differenza anche questa sera, questi sono momenti in cui le partite sono talmente ravvicinate che anche la gestione del recupero diventa cruciale. Qui sì che è stata fatta letteratura, ma in realtà non c’è assolutamente niente, Ibra è sereno e vuole aiutare la squadra come ha fatto in questi mesi in maniera eccellente".

Il futuro di Zlatan

"Con lui ci troveremo subito dopo la fine del campionato, anche lui adesso è totalmente focalizzato su queste partite e lo sta facendo in maniera egregia, come sempre. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per poter proseguire. Il contributo che ha dato è indiscutibile, ha trasformato la squadra come mentalità, qualità e carisma, ha aiutato moltissimo la crescita di molti ragazzi che oggi stanno facendo bene".