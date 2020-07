Gli azzurri non mollano l’esterno francese del Sassuolo e presto ci saranno nuovi contatti tra le società per discutere di una possibile trattativa. Classe 1997, è l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo sulle fasce CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il Napoli si avvia verso la conclusione della trattativa per Victor Osimhen, ma non molla la pista che porta a Jérémie Boga, esterno classe 1997 di proprietà del Sassuolo. È lui l’obiettivo principale per consegnare a Gennaro Gattuso un esterno di spessore per rinforzare il reparto, dal momento che a fine stagione gli azzurri dovrebbero perdere José Callejon, in scadenza di contratto. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti col club emiliano, per capire se ci possano essere gli estremi per la trattativa.