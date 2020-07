"La mia carriera finirà presto? Mi sto solo riscaldando". Zlatan Ibrahimovic lancia un messaggio chiaro in merito al suo futuro e lo fa a modo suo, con un video pubblicato su Instagram nel quale lascia intendere di non aver nessuna intenzione di smettere, nonostante i quasi 39 anni. "Così pensi che io abbia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conosci. Per tutta la vita ho dovuto combattere. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano distruggermi, invece mi hanno solo reso più forte. Altri che volevano sfruttarmi mi hanno reso più furbo. E ora pensi che io sia finito”, le parole dell’attaccante del Milan. Sullo sfondo le immagini di alcune delle sue giocate più belle con le tante maglie indossate in carriera, compresa ovviamente quella rossonera. "Per tutti voi, ho solo una cosa da dire: non sono come voi, perché non sono voi. Perché io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo riscaldando", ha concluso lo svedese nel video.