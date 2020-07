Il presidente del Verona Setti ammette la corsa a due tra Inter e Lazio per il difensore classe 2000, una delle rivelazioni nella squadra di Juric: la richiesta per il suo cartellino è di 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus

Sarà testa a testa tra Inter e Lazio per Marash Kumbulla, uno dei nomi più richiesti del calciomercato 2020/21: ad ammetterlo il presidente del Verona Maurizio Setti, che ha ammesso come quello nerazzurro e quello biancoceleste siano i due club più attivi sul difensore albanese, già cercato dalla Juventus in passato. Classe 2000 nato a Peschiera del Garda ma con passaporto albanese, Kumbulla non sarà in campo proprio nella partita contro la Lazio (fischio d'inizio domenica alle 19.30, diretta su Sky Sport 253 e Sky Sport 484) qui protagonista di 25 presenze con una rete alla prima stagione della carriera in Serie A.