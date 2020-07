Ci sono ancora due partite di campionato da giocare, poi il Milan potrà concentrarsi definitivamente sul futuro. Che sarà ancora con Stefano Pioli, che nel post lockdown si è conquistato la riconferma a suon di risultati e ottime prestazioni. La squadra sembra girare a meraviglia nelle ultime settimane, ecco perché la società rossonera ragiona sui rinnovi di alcuni dei pilastri della rosa attuale. Tra questi c'è Zlatan Ibrahimovic, arrivato a gennaio e con il contratto in scadenza. Il Milan aveva un'opzione per il rinnovo scaduta però a maggio, la società sta ora avendo dei colloqui con lo svedese per trovare un'intesa per prolungare il rapporto. Ibra ha fatto capire a Maldini e Massara di essere disposto a restare, il club sa che trovare un altro giocatore così è impossibile e che, eventualmente, per sostituirlo servirebbero tanti soldi in più. Si cercherà quindi un punto d'incontro a cifre non esagerate: l'opzione iniziale per il rinnovo prevedeva un ingaggio sui 6 milioni netti a stagione, la nuova bozza d'intensa potrebbe essere impostata proprio su questa cifra. Dal Milan filtra comunque grande fiducia riguardo l'esito della trattativa.