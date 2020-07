1/7

Donny van de Beek, 23enne centrocampista dell'Ajax molto costoso e destinato a lasciare gli olandesi, è il nome ritenuto ideale da Condò per la Juventus. In una squadra come quella di Sarri che ha Arthur, preso dal Barcellona, per dirigere il palleggio e Bentancur, miglior centrocampista della stagione. Occorre un uomo in mediana che assicuri gol, inserimenti e il cambio di modulo con il trequartista. Fino al lockdown aveva messo insieme con l'Ajax 23 partite, 8 reti e 6 assist.