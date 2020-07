L'asse tra il Barcellona e il Sassuolo potrebbe nuovamente riapriarsi in questa sessione di mercato. Dopo le operazioni Boateng e Marlon degli anni scorsi, adesso la società neroverde è in trattativa con i blaugrana per provare a portare in Italia Monchu , centrocampista classe 1999, capitano del Barça B ma che attualmente si sta allenando con la Prima squadra di Quique Setien che sta preparando gli ottavi di finale di Champions contro il Napoli. Al calciatore si era interessata anche la Fiorentina , ma al momento il Sassuolo è in vantaggio nella corsa al talentuoso centrocampista che il Barcellona potrebbe decidere di sacrificare anche per esigenze di bilancio.

Chi è Monchu, il centrocampista che tratta il Sassuolo

approfondimento

Personalità e carattere come tratti distintivi, Monchu è cresciuto nel Maiorca come centrocampista centrale ma poi si è adattato nelle giovanili del Barcellona – dove è arrivato all’età di 12 anni – come mezz’ala. Tecnicamente molto forte, Monchu ha una grande capacità di inserimento da dietro e sa calciare bene le punizioni: 10 i gol realizzati in 29 partite disputate in questa stagione. Numeri importanti, che sottolineano la grande capacità realizzativa del ragazzo che ha come modelli Xavi e Thiago Alcantara, oltre a Vidal a cui invidia quel carattere da guerriero che lo ha sempre contraddistinto in carriera.