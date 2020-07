Domenica scorsa ha dato l'addio al Manchester City dopo 10 anni e 14 trofei vinti in Inghilterra, ora il nome di David Silva è associato anche alla Lazio del futuro. Nel prepartita della sfida contro il Brescia, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha commentato la voce di mercato riguardante il centrocampista spagnolo: "Silva è un grande giocatore - le parole di Tare ai microfoni di Sky Sport - ma non so da dove vengano fuori queste voci ora. Ho saputo da amici in comune che gli piacerebbe fare esperienze diverse da quelle inglesi dopo 10 anni , ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare".

"Costruiremo la squadra del futuro intorno a Immobile"

In attesa di valutare gli eventuali acquisti per la prossima stagione, Tare ha elogiato Ciro Immobile, autore di ben 34 reti nelle prime 36 giornate di campionato e in lizza per la vittoria della Scarpa d'Oro: "Costruiremo la Lazio del futuro intorno a lui - ha spiegato il direttore sportivo - dopo 13 anni torniamo nella Champions League, la competizione in cui vogliamo essere ogni anno e per questo dobbiamo mettere a punto una strategia che possa portare sempre più in alto il nostro marchio. Immobile è un tassello importante per questa squadra e per questa società. La festa che gli hanno fatto i compagni dopo la partita di Verona ne è la dimostrazione. Ciro ha fatto una stagione eccezionale, ma tutta la squadra ha giocato per portarlo a questo punto".