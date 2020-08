Il club biancoceleste ha offerto 6-7 milioni di euro più il cartellino di Lombardi per l'esterno sinistro algerino: la Spal ne chiede 10-12. Sul calciatore c'è l'interessamento anche di Torino, Fiorentina e Cagliari

Conquistata la qualificazione in Champions League, la Lazio programma la prossima stagione e comincia a ragionare sui rinforzi da mettere a disposizione di Simone Inzaghi in vista della competizione europea. Nel mirino del club biancoceleste è finito Mohamed Fares, esterno sinistro algerino di proprietà della Spal, che nell'ultima stagione in biancoazzurro ha collezionato soltanto 8 presenze, frenato dalla rottura del legamento crociato e da altri problemi fisici che lo hanno tenuto fuori a lungo.