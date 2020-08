Il 36enne argentino lascia il rossoblù del Crotone per quello della Sambenedettese: giocherà in Serie C e sarà allenato da Paolo Montero. Il club marchigiano rivela con un video sui social il suo numero di maglia: indosserà l'11 CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Non cambia colori sociali, ma squadra e categoria. Dopo aver conquistato la Serie A con il Crotone e aver chiuso la stagione 2019/20 con una rete in 14 partite, Maxi Lopez riparte dal rossoblù della Sambenedettese, club che giocherà nel prossimo campionato di Serie C con l'ambizione di essere protagonista. Nelle Marche l'esperto attaccante argentino sarà allenato da un altro sudamericano che è stato protagonista per anni in Serie A con le maglie di Atalanta e Juventus come Paolo Montero.

"Bienvenido Maxi": indosserà il numero 11 A 36 anni Maxi Lopez giocherà per la prima volta in Serie C. La Sambenedettese sarà l'ottavo club italiano nella carriera dell'attaccante, che ha giocato anche nel Barcellona, dopo Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese, con 202 partite giocate e 61 reti complessive in Serie A. Dopo l'addio ai friulani nell'estate 2018, Maxi aveva giocato per una stagione in Brasile al Vasco da Gama prima di firmare con il Crotone. Scaduto il contratto con i calabresi, l'attaccante ha scelto la Sambenedettese per una nuova esperienza. Il club ha rivelato sui social il suo numero di maglia in un video di benvenuto girato allo stadio Riviera delle Palme: sarà l'11, marchio di fabbrica nella carriera di Maxi Lopez.