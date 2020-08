Non sarà il massimo dell'eleganza, ma sull'uso dei social - entro i limiti della legalità - vince la libertà di pensiero. Ecco quindi che tra le reazioni di tifosi juventini e non, si confondono (mica tanto, poi) gli apprezzamenti di giocatori o ex, che non si sono disperati per la notizia dell'esonero di Maurizio Sarri. I "like" di Douglas Costa, Mario Mandzukic ed Emre Can al post pubblicato dal profilo Instagram della Juve svelano il loro stato d'animo, o meglio il loro pensiero circa l'ex allenatore. In particolare Douglas Costa, unico dei tre sopra menzionati ad aver partecipato fino alla fine al nono scudetto consecutivo, ha dovuto negli ultimi mesi accettare - suo malgrado - il ruolo di dodicesimo. Quasi sempre gli è stato preferito Bernardeschi e per quanto scalpitasse per un posto da titolare, è sempre stato visto come l'uomo adatto per "spaccare" la partita. Ergo, panchinaro. C'è da dire, però, che nel successivo post Instagram in cui l'ha Juve ha ringraziato Sarri per l'annata in bianconero (Thank You Mister), Douglas ha replicato con un altro "like".