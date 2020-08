Faccia a faccia, un confronto sano e costruttivo che porti innanzitutto al rinnovo del contratto . Gattuso e De Laurentiis in questo momento stanno parlando a Capri, laddove l'allenatore azzurro si è recato per incontrare il presidente. La prima questione da risolvere sta nel rinnovo, con l'attuale accordo che scade fra un anno. Si lavora per un biennale - o triennale - che costituisca la base di un progetto lungo, con Gattuso assoluto protagonista. Oltre a lui e a De Laurentiis, è presente anche il figlio di quest'ultimo Edoardo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli arriverà in giornata. L'intenzione comune è quella di prolungare il contratto. Gattuso, arrivato sulla panchina del Napoli a dicembre al posto di Ancelotti, ha vinto la Coppa Italia e ha chiuso il campionato al settimo posto (1,78 punti di media).

Capitolo Reguilon

Dopo aver definito i termini del contratto si parlerà anche di mercato. Il Napoli ha già fatto tanto ma non si vuole fermare. L'ultimo sondaggio è stato fatto per Sergio Reguilon, terzino sinistro classe '96 di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito al Siviglia. 35 presenze, 4 assist e 3 gol tra campionato e coppe il bottino raccolto fin qui. Il giocatore rischia di trovare poco spazio al Real Madrid, che in quel ruolo ha già a disposizione due giocatori come Marcelo e Ferland Mendy. Per arrivare a Reguilon, il cui contratto con il Real scadrà nel 2023, bisognerà comunque battere prima la concorrenza di alcuni club di Premier League, interessati a portarlo in Inghilterra.