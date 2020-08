Il club rossonero vorrebbe il difensore serbo in uno scambio con Paquetà, ma la Fiorentina spara alto. Intanto intesa sull’ingaggio con l’attaccante croato: ora si tratta con l’Eintracht Francoforte per comprarlo subito o rinviare l’acquisto alla prossima estate (il giocatore è in prestito biennale) CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

In attesa di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic i dirigenti del Milan sono al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In questo senso continuano i contatti con l’agente di Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 della Fiorentina. I rossoneri vorrebbero uno scambio con Lucas Paquetá, ma i Viola non hanno aperto a questa soluzione. Il club di Commisso chiede 40 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal Milan. Il difensore ha due anni di contratto e per questo la Fiorentina potrebbe decidere di abbassare le sue pretese sul prezzo.