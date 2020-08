Milan e Torino stanno ultimando l'accordo per il passaggio di Ricardo Rodríguez in granata. L'intesa è stata raggiunta sui 3 milioni più bonus. Intesa vicinissima, si aspetta solo l'ok definitivo del calciatore atteso per la giornata di venerdì CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il Torino e Ricardo Rodríguez sono sempre più vicini. Il Milan e il club granata hanno definito l'accordo per la cessione del cartellino del terzino svizzero classe 1992, da gennaio in prestito dal club rossonero agli olandesi del PSV Eindhoven: al Milan andranno 3 milioni di euro più bonus per Rodriguez, che Marco Giampaolo tornerà ad allenare in granata dopo averlo avuto a disposizione nei primi passi della sua avventura a Milano nella stagione 2020/21. L'ultimo tassello per la conclusione dell'affare è l'ok definitivo del calciatore (71 presenze e 8 reti con la nazionale svizzera), atteso per la giornata di venerdì.