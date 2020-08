Prove d'intesa tra il club nerazzurro e il francese campione del mondo: Thauvin è in scadenza con il Marsiglia nel 2021, dopo le prestazioni in Europa il progetto Atalanta fa gola anche ai big

Il profilo

approfondimento

Ricavi in Champions: per le italiane oltre 250 mln

Cresciuto nelle giovanili di Orléans (la squadra della sua città) e Grenoble, a 27 anni compiuti Thauvin è ormai una bandiera dell'OM. Sette stagioni e mezzo dal 2013 (più una breve parentesi al Newcastle), una crescita esponenziale che l'ha trasformato da uomo assist a vero e proprio terminale offensivo (26 reti nel solo 2017/18). Il giocatore ha saltato quasi interamente l'annata appena conclusa per un'artroscopia alla caviglia: era appena rientrato per uno spezzone di gara lo scorso marzo quando la Ligue 1 decise di dire stop. Lo score con l'OM finora dice 236 presenze e 78 reti. E poi c'è quello con i Bleus: campione del mondo con l'U20 nel 2013 e poi con la nazionale maggiore nel 2018 (solo una fugace apparizione contro l'Argentina, 10 caps e un gol in totale). Gli mancano i titoli con i club: Thauvin è in scadenza con il Marsiglia nel 2021, la prossima sfida potrebbe chiamarsi Bergamo.