Il club giallorosso aspetta il closing per il passaggio di proprietà, poi tenterà l'affondo per il difensore. E lo stesso Smalling vuole tornare a Roma

Si riavvicinano le strade della Roma e di Chris Smalling . Dopo la convincente stagione appena conclusa nella capitale, il classe '89 è rientrato dal prestito al Manchester United che ne detiene il cartellino. Ma le parti non si sono perse di vista: i giallorossi la prossima settimana presenteranno un'altra offerta ai Red Devils, insistendo per riavere nuovamente Smalling. Lo stesso difensore pensa solo alla Roma e ha già avuto la parola del club: non appena verrà formalizzato il passaggio di proprietà all'americano Dan Friedkin, la Roma andrà all'attacco per Smalling.

I numeri di Smalling in giallorosso

Fienga: "Vorremmo riavere Smalling e Zappacosta"

L'inglese era arrivato a Trigoria in punta di piedi, per poi conquistarsi progressivamente un posto fisso nella difesa di Fonseca. Il momento della svolta tra ottobre e novembre, con i gol siglati contro Udinese e Brescia: in totale saranno 3 in 37 presenze stagionali. Sia in coppia con Mancini che nella difesa a tre disegnata dall'allenatore negli ultimi mesi, Smalling si è rivelato una costante affidabile nella lunga annata della Roma.