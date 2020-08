La Fiorentina prova ancora a pescare dal Bayern Monaco . L'anno scorso Ribery, oggi l'idea è Javi Martinez , jolly di centrocampo di grande esperienza e affidabilità. Nelle ultime ore la viola ha chiesto ufficialmente ai tedeschi la disponibilità dello spagnolo classe '88: ora la palla passa al Bayern, che dovrà decidere se privarsi di un punto fisso dello spogliatoio (Javi è in Baviera ormai dal 2012). E poi bisognerà capire la volontà dello stesso Martinez, se aprirà a un'esperienza diversa da quella del Bayern. Ma oggi ancora di più non è facile lasciare la squadra di Flick e la Bundesliga: la Fiorentina ci sta provando al netto delle difficoltà, che sicuramente sono da considerare. Il filo diretto Italia-Bayern potrebbe dunque non fermarsi a Perisic. Anche perché lo stesso Ribery , che per sette stagioni ha giocato insieme a Martinez, potrebbe aver inciso molto nell'imbastire questa trattativa.

Chi è Javi Martinez

Nel venerdì d'oro del Bayern, contro il Barcellona, lo spagnolo ha visto dalla panchina il 2-8 dei suoi compagni. Finora sono 24 le sue presenze in stagione, 238 con 13 gol in maglia Bayern Monaco dal 2012: da Heynckes a Guardiola, Javi Martinez si è rivelato una presenza costante nelle retrovie dei tedeschi negli ultimi anni. Merito di una grande duttilità in tutto il versante arretrato: cresciuto calcisticamente come diga di centrocampo nell'Athletic Bilbao, è proprio con i baschi che Martinez verrà adattato con successo a difensore centrale da Marcelo Bielsa. Dulcis in fundo, i successi con la Roja: campione del mondo nel 2010 e d'Europa nel 2012 (dove Javi ha giocato solo qualche spezzone), in nazionale conta 18 presenze senza gol. Le prossime potrebbero essere a Firenze.