Ormai da tempo Borja Mayoral è sulla lista dei desideri della Lazio per l'attacco. Il calciatore classe '97, nelle ultime due stagioni in prestito al Levante ma di proprietà del Real Madrid, sta mettendo fretta ai biancocelesti. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata anche un'importante offerta del Valencia ai blancos: 15 milioni di euro più bonus. Borja Mayoral sarebbe pronto a dire di sì al club spagnolo, qualora la Lazio dovesse continuare a prendere tempo. I biancocelesti sono quindi chiamati a rispondere se vogliono restare in corsa per l'attaccante classe 1997.