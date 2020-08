David Silva, niente Lazio: va alla Real Sociedad

A sorpresa lo spagnolo, via dal City a parametro zero dopo 10 anni, ha rifiutato la proposta della Lazio accettando l'offerta arrivata dalla Real Sociedad: alla base della decisione anche motivi familiari che lo hanno spinto a far ritorno in Spagna

La Lazio pensava di averlo convinto con un triennale da 10 milioni netti complessivi, nel futuro di David Silva – esterno offensivo spagnolo che ha lasciato il City a parametro zero dopo 10 anni – non ci sarà però l’Italia bensì la Spagna. La Real Sociedad, infatti, è riuscita a sorpresa a strappare il sì del giocatore che ha deciso di trasferirsi in Liga, campionato dove ha già giocato in passato con Celta Vigo e Valencia. Alla base della decisione motivi di natura familiare che lo hanno spinto a far ritorno in Spagna. Niente Lazio, dunque, per l'esterno offensivo spagnolo a un passo dall’accettare la proposta biancoceleste: trasferimento ufficialmente sfumato, con il club di Lotito che adesso virerà su altri obiettivi. David Silva che firmato con la Real Sociedad fino al 30 giugno 2022, come riporta il comunicato pubblicato dal club spagnolo sul proprio sito web