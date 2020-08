Il Barcellona ufficializza Koeman allenatore

Il Barcellona ha quindi ufficializzato una notizia che, con ampio anticipo, aveva già confermato lo stesso presidente Bartomeu . "Koeman sarà il prossimo allenatore e lo conosciamo bene, per il suo gioco, per la sua esperienza e per aver fatto parte del Dream Team di Cruyff – le sue parole ai canali ufficiali del club – Conosce il Barcellona e come noi intendiamo il calcio. Lo volevamo già a dicembre, ma aveva un impegno con l'Olanda. Ora che gli Europei sono distanti, ha detto che si sarebbe potuto liberare. Messi? Ho parlato con Koeman, mi ha detto che sarà un pilastro del suo progetto". E lo stesso allenatore olandese, impegnato nei giorni scorsi a liberarsi dal rapporto con la Federazione olandese, si era già mostrato carico per la nuova esperienza: " Questo è il momento di accettare la chiamata del Barcellona ", le sue parole. E, dopo neanche 24 ore, è arrivata l'ufficialità del suo passaggio in blaugrana.

La carriera di Koeman

"Welcome home!", scrive il Barcellona nella foto che accompagna il comunicato ufficiale che annuncia il nuovo allenatore. Sì, perché Ronald Koeman torna in quella che per tanti anni è già stata la sua casa. Con la squadra blaugrana, infatti, ha vissuto la sua unica esperienza da calciatore lontano dall'Olanda. Sei anni intensi tra il 1989 e il 1995 ricchi di trofei: una Liga, una Coppa di Spagna, tre Supercoppe di Spagna, una Supercoppa europea e anche una Coppa Campioni con tanto di gol decisivo in finale contro la Sampdoria. In totale 102 gol in 191 presenze. Una parentesi esaltante, in mezzo alle altre esperienze olandesi con Groningen, Ajax, PSV e Feyenoord. Il Barcellona, inoltre, ha segnato anche l'inizio della sua carriera da allenatore. Koeman, infatti, ha lavorato per il club spagnolo tra il 1998 e il 2000, prima come collaboratore di van Gaal e poi come allenatore della squadra B. Un'esperienza che lo ha lanciato poi per un'altra lunga carriera, quella in panchina. Palmarés ricco anche qui: tre Eredivisie, una Coppa d'Olanda con l'Ajax, due Supercoppe d'Olanda (una all'Ajax e una all'AZ), una Coppa di Spagna con il Valencia e una Supercoppa di Portogallo con il Benfica. Ora il cerchio si chiude. Dal Barcellona al Barcellona: Koeman è tornato a casa.