Rui Costa guarderà con grande attenzione la finale di Champions fra Psg e Bayern Monaco in programma alle 21 a Lisbona. Il suo Portogallo sarà teatro di una grande notte, ma il direttore sportivo del Benfica deve pensare anche e soprattutto al calciomercato. In cima alla lista degli obiettivi c'è il sogno Cavani, che potrebbe essere il numero nove della squadra di Jorge Jesus : "Rientra fra i grandi attaccanti del calcio mondiale, è l'unica cosa che al momento posso dire su di lui - ha commentato Rui Costa in collegamento insieme ad altri campioni del passato come Figo e Ronaldo - è di dominio pubblico che il Benfica gli abbia fatto una proposta, ora aspettiamo una risposta . Niente più di questo". La trattativa si è complicata nelle ultime ore per le richieste economiche della punta uruguaiana, che ha chiesto un triennale da dieci milioni di euro a stagione.

"Psg-Bayern, finale con tanti gol"

Rui Costa si è poi soffermato sulla finale fra Psg e Bayern, che mirano a salire sul tetto d'Europa: "Credo che dobbiamo essere felici per la partita che stiamo per vedere - ha commentato il portoghese - sono due squadre molto positive e che vogliono sempre giocare in maniera offensiva. L'aspettativa è che ci siano molti gol e molto spettacolo. Sono due squadre molto forti, soprattutto in attacco dove hanno grandi giocatori. L'unità è una delle cose che più mi ha sorpreso del Psg. L'idea che passava della squadra francese è che fosse composta da grandi giocatori ma che mancasse la componente collettiva che invece si è vista in queste due partite. In particolare nella sfida contro l'Atalanta che sono riusciti a vincere. Solo una squadra collettivamente legata consegue quel risultato dopo il modo in cui stava perdendo riuscendo a vincere nel recupero. Il Bayern invece ha un collettivo fantastico. Questo facilita chiunque entri in squadra a mostrare la sua qualità". Chiosa finale su Alphonso Davies: "Ha tutto per diventare il migliore esterno del mondo".

"Trionfo del 2003 mia gioia più grande"

Rui Costa sa come si vince la Champions, lo ha fatto con il Milan ad Old Trafford: "Ho difficoltà a raccontare le emozioni della finale vinta nel 2003 - le sue parole - è stata la concretizzazione di un sogno per il quale ho lottato in modo da arrivarci un giorno. Non succede molte volte di arrivare in finale, quando ce la fai ovviamente vuoi vincere. Nella prima delle mie finali disputate ho potuto provare questa felicità. Peraltro in una finale, Milan-Juve, con due squadre italiane in campo. Aveva un sapore ancora più speciale delle altri finali di Champions. E' stata una enorme felicità, sportivamente la più grande della mia vita".