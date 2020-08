La carriera di Josè Callejon potrebbe presto ripartire dalla Liga, campionato dove in passato ha già giocato con Espanyol e Real Madrid. L’esterno destro offensivo, che ha terminato la sua avventura al Napoli dopo 7 anni ricchi di soddisfazioni trascorsi in maglia azzurra, è infatti vicino ad accettare la proposta arrivata dal Villarreal: la trattativa tra le parti procede positivamente e in maniera spedita, nonostante ancora non siano arrivate le firme sui contratti. Operazione a parametro zero quella che sta cercando di chiudere il club spagnolo, visto che Callejon è libero da ogni vincolo contrattuale con il Napoli, società con la quale nei scorsi mesi ha prolungato l’accordo fino al termine della stagione sportiva appena conclusa. Per lui, adesso, una nuova avventura in Liga alle porte, con il Villarreal che conta di arrivare presto alla fumata bianca.