L'argentino del Psg torna ad essere un obiettivo dei bianconeri. Molto dipenderà dalle strategie del club francese, che deve decidere se confermare o meno Tuchel in panchina. Per il classe 1994 si tratterebbe di un ritorno in Italia, lasciata nel 2017 destinazione Zenit

Attaccante e centrocampista, questi gli obiettivi del calciomercato in entrata della Juventus. E se per il reparto offensivo i nomi sono quelli di Milik (il polacco vuole i bianconeri e non sta prendendo in considerazione altre ipotesi) e Dzeko (per cui però non è stata fatta alcuna offerta), in mezzo l'obiettivo torna ad essere quello di Leandro Paredes, classe 1994 del Psg. Un giocatore che piace da tempo, anche se molto dipenderà dalle strategie future dei francesi, a partire dall'allenatore (da vedere se resterà Tuchel o meno). A determinate condizioni, la trattativa potrebbe andare avanti.