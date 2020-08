Tutte le notizie di martedì 25 agosto:

Milan, idea Brahim Diaz

Mentre proseguono le trattative per il rinnovo di Ibrahimovic, i rossoneri sondano il Real Madrid per l’attaccante esterno classe ’99. Si punta a un prestito con diritto.

Milan-Eintracht, c'è l'accordo per Rebic



Sempre sul fronte attacco, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno trovato un accordo definitivo con l’entourage di Ante Rebic per il contratto futuro: adesso i rossoneri e l’Eintracht lavorano a un’intesa affinché il croato diventi presto un giocatore del Milan a tutti gli effetti. La cessione definitiva di André Silva ai tedeschi verrà definita successivamente con una trattativa separata.

Bayer Leverkusen avanti per Schick

Su Patrick Schick, che rientra alla Roma dopo il prestito al Lipsia, è avanti il Bayer Leverkusen. Contatti continui per l’attaccante ceco, il Fulham ieri ha chiesto informazioni ma i tedeschi possono chiudere.

Milik al momento non apre alla Roma

I giallorossi al momento continuano a blindare Dzeko: non arrivano infatti aperture da parte di Milik. Oggi verrà ufficializzato l’ingaggio dello svincolato Pedro.

Lazio, 24 ore per chiudere Muriqi

La Lazio è sempre più vicina a Muriqi del Fenerbahce: si può chiudere nelle prossime 24 ore.

Suarez vuole 25 milioni per lasciare il Barça

Il Barcellona ha comunicato a Luis Suarez che non rientrerà nei piani tecnici del club. Il numero 9 però non intende rinunciare ai 25 milioni (lordi) di contratto che gli spettano. L’Ajax, infatti, gliene offre soltanto 3 netti all’anno. Ci sarà quindi da trattare su una cospicua buonuscita: in generale non sarà un addio facile.

Lautaro resta in stand-by

I blaugrana a livello tecnico considerano Lautaro Martinez la prima scelta, ma le richieste dell’Inter e i paletti della Liga fanno sì che l’eventuale affare ad oggi sia ancora in stand-by.

Inter-Conte, è il giorno della verità

Oggi il faccia a faccia tra l’allenatore e Zhang sul futuro. In caso di addio resta forte Allegri, che aspetterà i nerazzurri anche in caso di chiamata dal Psg. Antonio Conte incontrerà il solo Steven Zhang. Visto anche il momento, la proprietà non potrà promettere a Conte investimenti cospicui: il club cercherà di rinforzarsi con eventuali opportunità mirate, sempre con una attenzione particolare al bilancio. Ricordando che è già stato preso Hakimi per 40 milioni.

Allegri dà la precedenza all'Inter

Se si dovesse arrivare alla rottura tra l'Inter e Conte, andrebbero chiarite le modalità dell’addio: sul tavolo l’esonero o la separazione consensuale con rinuncia all’ingaggio da 12 milioni netti per altre due stagioni. Per quanto riguarda un eventuale successione, l’Inter ha intanto pronta la soluzione Allegri: anche se la società nega di averlo contattato, i nerazzurri non si faranno trovare impreparati e punteranno sull’ex Juve. L'allenatore attende quanto accadrà e considera l'opzione nerazzurra prioritaria anche rispetto a un'eventuale chiamata del Psg.

Mandzukic aspetta la scelta di Allegri

Mario Mandzukic ha rifiutato squadre inglesi, turche e il Celtic: potrebbe essere in attesa di una soluzione italiana, magari proprio l’Inter nel caso in cui arrivasse Allegri.

Juve, idea Paredes per il centrocampo

Una nuova idea per il centrocampo bianconero può essere Leandro Paredes. Il classe ’94, arrivato al Psg nel 2019 dallo Zenit, potrebbe lasciare il club parigino. Per età e caratteristiche tecniche potrebbe essere un profilo molto utile alla nuova Juventus di Pirlo.

Maran-Genoa, ci siamo quasi

Ci siamo quasi per l’approdo di Rolando Maran sulla panchina rossoblù: oggi è previsto un nuovo incontro col ds Faggiano. La trattativa non è ancora chiusa ma si lavora sulla base di un biennale.

Genoa, inserimento per Juan Jesus. Piace Pereyra

Il Cagliari non ha ancora chiuso per Juan Jesus e il Genoa sta provando ad inserirsi nella trattativa. Il club ligure pensa anche a Pereyra del Watford per il cetntrocampo. Per la porta, oltre a Perin, piace Marcin Bulka (classe ’99 del Psg).

Fiorentina, interesse per Torreira

Interesse viola per Torreira, centrocampista dell’Arsenal arrivato due anni fa dalla Samp. Nell’ultima stagione l’uruguaiano ha vinto la Fa Cup con i Gunners, 29 presenze e 1 gol in Premier.

Bologna, Hickey più vicino

Fiducia in aumento per Hickey, giovane promessa degli Hearts: i rossoblù sono ottimisti di poter chiudere per l’esterno, nonostante la concorrenza del Celtic. Sempre più vicina alla definizione la trattativa che porterà lo svincolato Lorenzo De Silvestri in Emilia. L'agente dell'esterno ex Torino, Sergio Berti, ha incontrato ieri il ds rossoblù Riccardo Bigon per definire gli ultimi dettagli. Il giocatore firmerà un biennale.

Toro scatenato: ecco Vojvoda

Per un De Silvestri che va via, è in chiusura l’operazione per Vojvoda, esterno destro dello Standard Liegi: battuta la concorrenza dell’Atalanta. Affare da 5,5 milioni di euro più bonus. Stasera il giocatore sarà in città. Il club di Cairo ha già superato quota 15 milioni spesi, considerate le operazioni Rodriguez (3) e Linetty (7,5 + bonus)

Allan: 10 milioni fra Everton e Napoli

Su Allan c’è sempre l’Everton: restano però dieci milioni di distanza. Il Napoli chiede 35 milioni, il club di Ancelotti ne offre 25. Tra gli obiettivi degli azzurri non c'è solo Reguilon del Real Madrid: nella short-list degli esterni sinistri monitorati c'è anche Nicolas Tagliafico, capitano dell'Ajax.

L'Atalanta pesca dalla cantera blaugrana

I nerazzurri hanno chiuso oggi per Anwar Mediero, esterno destro classe 2002 del Barcellona U18. Due anni fa i blaugrana e il Celta Vigo litigarono per il suo tesseramento. Al suo arrivo sarà aggregato alla prima squadra.

Hellas, ufficiale Cetin. Sondaggi coi viola

Ufficiale l’arrivo di Mert Cetin dalla Roma. Il difensore turco, classe ’97, è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto. Il Verona ha avviato dei contatti con la Fiorentine, e non c'è solo il nome di Vlahovic: i gialloblù hanno chiesto informazioni anche su Marco Benassi. I due club studiano la fattibilità delle operazioni, che potrebbero avvenire in prestito.

Benevento, grandi nomi per l'attacco

Giallorossi scatenati: non solo Gervinho, che resta vicino al Benevento. Oltre all’esterno del Parma, potrebbe arrivare un suo compagno nell’ultima stagione: sondaggio per Caprari, di proprietà della Samp ma nell’ultima stagione in Emilia. Si aspetta, inoltre, una risposta da Llorente (sul quale si è mosso anche il Genoa).

Cagliari, radar su Marin e Luvumbo

Il club sardo è interessato a Razvan Marin dell’Ajax: il giocatore vuole partire, ha due/tre offerte tra cui Bruges e Rennes, ma i rossoblù spingono. Richiesta di 12 milioni per cessione a titolo definitivo. Si lavora anche per prendere Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002 del Primeiro do Agosto.

Spezia, Italiano che vince non si cambia

Nelle prossime ore Vincenzo Italiano firmerà un prolungamento di contratto, allungando il suo legame fino al 2022 (un anno in più rispetto all’attuale termine).

Parma, per la difesa sprint per Bonifazi

Emiliani favoriti sulla concorrenza per Bonifazi: il difensore dovrebbe lasciare la SPAL dopo la retrocessione in Serie B.

Lazio-Reina, manca solo l'ufficialità

Pepe Reina sarà il secondo portiere dei biancocelesti: accordo raggiunto, manca solo l’ufficialità del suo arrivo dal Milan. Pronto un biennale, domani o dopodomani le visite mediche.

Crotone, in arrivo l'ex laziale Onazi

Ogenyi Onazi rinforzerà il centrocampo rossoblù: è svincolato dopo l’esperienza in Turchia, al Denizlispor.



Thiago Silva ha scelto il Chelsea

Trattativa ormai a un passo, battuta la concorrenza delle altre squadre interessate (tra cui la Fiorentina). L’ex difensore del Psg firmerà un biennale a circa 6 milioni di euro a stagione con il Chelsea. Può arrivare anche Malang Sarr, svincolato dal Nizza.