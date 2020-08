Contatti positivi tra i nerazzurri e il laterale serbo, in uscita dalla Roma: bisognerà solo trovare l'indennizzo per i giallorossi. Conte può prepararsi ad accogliere un rinforzo di esperienza, sia per la fascia che per la difesa a tre

Leader e jolly per Conte

L'innesto del serbo farebbe sempre parte di quel piano di acquisti mirati che ha messo d'accordo Conte e Zhang nell'ultimo decisivo incontro di martedì. Kolarov a novembre farà 35 anni: nella stagione appena conclusa ha garantito partite (42) e gol (7), ma è chiaro che in prospettiva Inter funzionerà soprattutto come alternativa di esperienza sia per la fascia che per la difesa a 3. Un giocatore affidabile, carismatico e pronto subito. Come voleva Conte.