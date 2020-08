La Juve studia il colpo dell'estate. Luis Suarez in bianconero è più che una suggestione: il Pistolero, al Barcellona dal 2014, non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore Koeman e ha rotto con il club catalano. Lo scoglio più grande, anche per la Juventus, è la trattativa per la buonuscita tra l'attaccante uruguaiano e il Barça: Suarez chiede 25 milioni. Una cifra importante, ma va tenuto conto che il suo contratto in blaugrana terminerebbe nel 2025. Se si troverà l'accordo tra le parti, poi l'operazione per la Juve sarebbe in discesa.